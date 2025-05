Il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Tommaso Foti, preso dalle modifiche al Piano, continua a non sbilanciarsi sulle gare per le concessioni idroelettriche: “Per adesso non se ne parla”, ha risposto alla Staffetta (“A che punto siamo sulle concessioni idroelettriche?”), prima di entrare nell'Aula della Camera, dove oggi svolgerà un'informat...