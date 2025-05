Non è facile misurare l'impatto che avrà, sul settore delle rinnovabili, la sentenza 9155/2025 del Tar del Lazio, che ha annullato i criteri del decreto ministeriale per la definizione delle aree idonee e non idonee, imponendo al ministero dell'Ambiente di riscrivere quelle parti del DM 21 giugno 2024 entro 60 giorni...