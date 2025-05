Continuano a correre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno collezionato il quarto rialzo consecutivo. Nelle ultime sedute la benzina e il risca hanno incamerato complessivamente 41 euro per mille litri, il gasolio autotrazione 43 e il denso Btz 29 euro per mille chili. Di fatto, benzina e gasoli si sono mangiati tutti i r...