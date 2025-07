Il Gme e il Gse organizzano mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 15:00, un seminario di approfondimento in modalità webinar in cui saranno illustrati i documenti di consultazione relativi al modello di funzionamento della piattaforma del Gme per la negoziazione dei contratti Ppa (Mercato Ppa) e le alle Regole Operative e al ruolo di operatore di ulti...