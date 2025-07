Accordi da 1,5 miliardi di euro in totale sono stati firmati oggi da Terna con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Intesa Sanpaolo e Sace per sostenere lo sviluppo e la realizzazione dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che collegherà Marche e Abruzzo.La cerimonia di firma si è svolta oggi a Roma con Nadia Calviño, pre...