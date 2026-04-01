Energia Elettrica lunedì 13 aprile 2026 Energia, perché le PA cadono nelle offerte “a sconto Consip” e come farsi risarcire L’analisi di Controllabolletta.it × Nonostante sul mercato non si veda ad oggi alcuna offerta di energia che permetta alle Pubbliche Amministrazioni di spendere meno che con le convenzioni Consip (v. Staffetta 16/03), il numero di PA che accettano sedicenti offerte “a Sconto Consip” appare in forte a... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova