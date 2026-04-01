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Energia Elettrica

Energia, perché le PA cadono nelle offerte “a sconto Consip” e come farsi risarcire

L’analisi di Controllabolletta.it

Energia Elettrica
Nonostante sul mercato non si veda ad oggi alcuna offerta di energia che permetta alle Pubbliche Amministrazioni di spendere meno che con le convenzioni Consip (v. Staffetta 16/03), il numero di PA che accettano sedicenti offerte “a Sconto Consip” appare in forte a...


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