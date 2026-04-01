Fotovoltaico, Via libera a 92 MW

Atti delle Regioni giovedì 21 maggio 2026 Fotovoltaico, Via libera a 92 MWZone di accelerazione in Veneto e Liguria La 645° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 14 al 20 maggio × Sono 92 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via negativi nell’ambito dell’iter statale per 99 MW.Sul biometano, Pas per 3,5 mln di metri/cubi anno.In evidenzia, dalla Liguria e dal Veneto, l’approvazione dei documenti preliminari l’individuazione delle zone... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova