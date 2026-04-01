Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, Via libera a 92 MW
Zone di accelerazione in Veneto e Liguria

La 645° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 14 al 20 maggio

Atti delle Regioni
Sono 92 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via negativi nell’ambito dell’iter statale per 99 MW.
Sul biometano, Pas per 3,5 mln di metri/cubi anno.
In evidenzia, dalla Liguria e dal Veneto, l’approvazione dei documenti preliminari l’individuazione delle zone...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - giovedì 30 aprile
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 21 maggio 2026

Consumi petroliferi, calo di 120.000 t in aprile

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Unem, chi interverrà all’assemblea

Tutele graduali, Arera apre a compensazioni ai venditori anche per la norma del DL Bollette I

Ispra: emissioni in aumento nel 2025,. Italia distante dagli obiettivi al 2030

Delega nucleare, gli emendamenti approvati

Parco agrisolare, aggiornate le modalità di rendicontazione

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Il prezzo medio del bitume stradale

Eolico, Rwe avvia la costruzione di 42 megawatt in Italia

Greggi e prodotti in calo. Visita ufficiale di Putin in Cina

Fotovoltaico, Via libera a 92 MW. Zone di accelerazione in Veneto e Liguria

Multa biocarburanti: respinti anche i ricorsi di IP, Saras e Tamoil

Il decreto Fiscale è legge

Benzina in rialzo, gasolio in calo

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Ikn Utility Day 2026