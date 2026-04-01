Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 124 MW
Biometano, ok a 28 mln mc/anno

La 646° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 21 al 27 maggio

Atti delle Regioni
Sono 124 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 13 MW e negativi per 7 MW.
Sul biometano, autorizzazioni per 28 milioni di metri cubi l’anno.
Dalla Lombardia, segnaliamo la pubblicazione della legge sulle aree idone...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 27 maggio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 28 maggio 2026

Efficienza nell'edilizia pubblica, esauriti fondi Pnrr

Fotovoltaico, via libera a 124 MW. Biometano, ok a 28 mln mc/anno

UE, mercoledì la roadmap sull’IA nell’energia

Accise, Pichetto: “a oggi non previsto un nuovo intervento”

Sorgenia, Andrea Zara a Green Solutions

Greggi in altalena. Si allontana la riapertura di Hormuz

IP, la presentazione di Socar Italia

Arera, dura lettera dei sindacati contro reclutamenti all'esterno

Extrarete, vendite di benzina Eni in calo del 33%

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Gas release, Pichetto: “ripartiamo, con concessioni nuove”

Italgas, dal 1° giugno Pierre La Tour nuovo Cfo

Fotovoltaico, i piani di 3Sun per il futuro

Aree idonee, via libera alla legge dell’Emilia-Romagna

L'economia circolare ha bisogno di chimici

Phase out Conto energia, i chiarimenti del Gse

Gli investimenti in efficienza bloccati dal ritardo del Dlgs

Aie, investimenti energy 2026 +5% a 3.400 mld $

Carburanti, prosegue il calo dei prezzi

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Ikn Utility Day 2026
Saras