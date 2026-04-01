Fotovoltaico, via libera a 124 MW

Atti delle Regioni giovedì 28 maggio 2026 Fotovoltaico, via libera a 124 MWBiometano, ok a 28 mln mc/anno La 646° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 21 al 27 maggio × Sono 124 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 13 MW e negativi per 7 MW.Sul biometano, autorizzazioni per 28 milioni di metri cubi l’anno.Dalla Lombardia, segnaliamo la pubblicazione della legge sulle aree idone... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova