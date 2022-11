Il Gse ha avviato la vendita di buona parte del gas acquistato e stoccato nei mesi scorsi in attuazione del meccanismo di ultima istanza per il riempimento delle scorte. Si tratta in particolare di 62 lotti da 218.425,67 MWh ciascuno, per un totale di poco meno di 1,3 miliardi di mc. Tramite il meccanismo di ultima istanza il Gse ne aveva acquistat...

© Riproduzione riservata