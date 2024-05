Ad aprile il Pun è in leggero calo nonostante prezzi del gas in lieve rialzo, attestandosi - come già visto (v. Staffetta 03/05) - a 86,80 €/MWh (-2,3% o -2,06 €/MWh su marzo), il livello minimo da luglio 2021, in primo luogo grazie a boom di produzione rinnovabile, ...