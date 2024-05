Nell'Oil Market Report di maggio, l'Aie ha corretto al ribasso le stime di crescita della domanda petrolifera per quest'anno, che aumenterà di 1,1 milioni di barili giorno, da 102,09 a 103,16 mln b/g (140.000 b/g in meno rispetto al precedente rapporto). Invariate a 104,34 le stime per il 2025. La correzione al ribasso di quest'anno si è resa neces...