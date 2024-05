Ricerca sul sistema energetico - Rse e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Ingv hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione in attività di ricerca in ambito geotermico. L'accordo, si legge in una nota congiunta, è stato firmato ieri a Roma presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da Franc...