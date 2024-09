Per la prima volta dalla fondazione nel 1937, il più grande produttore europeo di auto, e uno dei più grandi al mondo, la tedesca Volkswagen, ha annunciato la chiusura di uno o più stabilimenti in Germania, rompendo il patto siglato nel 1994 coi sindacati di non tagliare posti di lavoro nel Paese fino al 2029. La decisione, resa nota ieri da aziend...