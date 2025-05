“È scoraggiante vedere come l'Europa sia diventata ostaggio di interessi costituiti radicati”. Per questo la Commissione europea dovrebbe “avviare un'indagine indipendente sul funzionamento dei mercati energetici dell'UE”. Lo ha detto Mario Draghi al XVIII summit sull'innovazione Cotec Europa, in corso a Coimbra, in Portogallo.L'Europa, ha detto ...