Fotovoltaico, via libera a 167 MW

Atti delle Regioni giovedì 16 aprile 2026 Fotovoltaico, via libera a 167 MWBiometano, ok a 8,19 mln mc/anno La 640° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 9 al 15 aprile × Sono 167 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 23 MW.Quanto all’eolico, giudizi di Via positivi per 26 MW.Infine, sul biometano Pas per 8,19 mln di metri/cubi anno.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova