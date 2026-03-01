Biometano, ok a 7 mln mc anno

Atti delle Regioni giovedì 30 aprile 2026 Biometano, ok a 7 mln mc annoFotovoltaico, via libera a 34 MW La 642° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 23 al 29 aprile × Sono 34 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 8 MWSul biometano, Pas per 7 mln di metri/cubi anno.Infine, in evidenza, dalla Lombardia bando da 3mila euro per rinnovo del parco veicolare; dall’Umbria, ordine del giorno sulla decarbonizzazione... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova