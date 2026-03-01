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Atti delle Regioni

Biometano, ok a 7 mln mc anno
Fotovoltaico, via libera a 34 MW

La 642° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 23 al 29 aprile

Atti delle Regioni
Sono 34 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 8 MW
Sul biometano, Pas per 7 mln di metri/cubi anno.
Infine, in evidenza, dalla Lombardia bando da 3mila euro per rinnovo del parco veicolare; dall’Umbria, ordine del giorno sulla decarbonizzazione...


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