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Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 115 MW
Eolico, autorizzazioni per 42 MW

La 639° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 2 all’8 aprile

Atti delle Regioni
Sono 115 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazione unica, Pas e Paur.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 42 MW.
In evidenza, due notizie dall’Umbria: modificate le norme sul fotovoltaico in aree idonee e sulle autorizzazioni in attuazione del Testo Unico Fer (Dlgs 190/2024); aggiornati modelli e linee guida relativ...


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