Fotovoltaico, via libera a 115 MW

Atti delle Regioni giovedì 9 aprile 2026 Fotovoltaico, via libera a 115 MWEolico, autorizzazioni per 42 MW La 639° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 2 all’8 aprile × Sono 115 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazione unica, Pas e Paur.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 42 MW.In evidenza, due notizie dall’Umbria: modificate le norme sul fotovoltaico in aree idonee e sulle autorizzazioni in attuazione del Testo Unico Fer (Dlgs 190/2024); aggiornati modelli e linee guida relativ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova