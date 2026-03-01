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Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 91 MW
Biometano, ok a 3,29 mln mc anno

La 641° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 16 al 22 aprile

Atti delle Regioni
Sono 91 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 20 MW e negativi per 32 MW. In evidenza, archiviazioni di istanze autorizzative per 103 MW nella regione Lazio.
Quanto all’eolico, giudizi di Via negativi per 78 MW.
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