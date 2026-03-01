Fotovoltaico, via libera a 91 MW

Atti delle Regioni giovedì 23 aprile 2026 Fotovoltaico, via libera a 91 MWBiometano, ok a 3,29 mln mc anno La 641° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 16 al 22 aprile × Sono 91 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 20 MW e negativi per 32 MW. In evidenza, archiviazioni di istanze autorizzative per 103 MW nella regione Lazio.Quanto all’eolico, giudizi di Via negativi per 78 MW.Su... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova