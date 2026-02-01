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Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 398 MW
Biometano, ok a 2,45 mln mc/anno

La 637° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 19 al 25 marzo

Atti delle Regioni
Sono 398 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Tra le autorizzazioni, un progetto da 182,60 MW nel comune di Vizzini, ad opera di 1-4-9 Invest Sicily P4 Dev Srl. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positiva nell’ambito dell’iter statale per 10 MW e negativi per 34 MW.
Quanto all’eolico, giudiz...


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