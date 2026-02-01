Fotovoltaico, via libera a 398 MW

Atti delle Regioni giovedì 26 marzo 2026 Fotovoltaico, via libera a 398 MWBiometano, ok a 2,45 mln mc/anno La 637° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 19 al 25 marzo × Sono 398 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Tra le autorizzazioni, un progetto da 182,60 MW nel comune di Vizzini, ad opera di 1-4-9 Invest Sicily P4 Dev Srl. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positiva nell’ambito dell’iter statale per 10 MW e negativi per 34 MW.Quanto all’eolico, giudiz... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova