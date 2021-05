A fine 2020 il consumo di asfalto ha superato quota 32 mln t, la cifra più alta raggiunta negli ultimi 10 anni e nel primo trimestre dell'anno si stima un'ulteriore crescita.

Segnali positivi per la sicurezza della nostra rete stradale che evidenziano una netta inversione di tendenza rispetto all'ultimo decennio, in cui i mancati investimenti in ...

© Riproduzione riservata