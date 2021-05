Da fine maggio Roberto Aquilini, direttore Strategie, Affari Regolatori & Public Affairs, Sourcing e Gestione del Portafoglio di Engie Italia lascia il gruppo francese per passare in Poste Italiane. Il manager, che guidava gli affari regolatori di Engie Italia (allora Gaz de France) dal 2007, in Poste seguirà lo sbarco della società nel retail di e ...

© Riproduzione riservata