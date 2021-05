Due incontri per promuovere il gas naturale, soprattutto se biometano, come “chiave per traguardare nell'immediato una mobilità ecocompatibile e socialmente condivisa perché economicamente sostenibile”.

Il 18 maggio il presidente di Federmetano Dante Natali ha incontrato Raffaello Sestini, vice capo di gabinetto del ministero della Transizione e ...

© Riproduzione riservata