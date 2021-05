Elettrolizzatori per 2 GW, 1.700 km di tubi per l'idrogeno, progetti per la chimica e l'acciaio, il tutto finanziato con otto miliardi di euro di fondi statali e federali su un totale di 62 progetti. Così la Germania dà la prima spinta al progetto europeo Ipcei sull'idrogeno. L'annuncio arriva oggi dal governo federale. I progetti riguardano in par ...

© Riproduzione riservata