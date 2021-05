Per autorizzare un progetto eolico in Italia, in media, sono necessari circa cinque anni, dal momento della presentazione dell'istanza a quello del rilascio dell'Autorizzazione unica. Per gli impianti superiori a 1 MW il lasso di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine del procedimento autorizzativo sale a sei anni. Questi numeri, da soli, bast ...

© Riproduzione riservata