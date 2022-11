Continuano a precipitare le quotazioni petrolifere internazionali, con il Brent sotto quota 88 dollari e i prodotti raffinati in caduta libera da ormai due settimane. E continuano a scendere anche i prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio, tornato ai livelli di inizio ottobre.Stando alla consueta rilevazio...

© Riproduzione riservata