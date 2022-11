La partecipazione delle Uvam al mercato dei servizi del dispacciamento è andata meno bene del previsto nel 2022, in peggioramento rispetto al 2021. È quanto rileva l'Electricity Market Report 2022 redatto dall'Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, presentato questa mattina in un dibattito con le aziende del set...

© Riproduzione riservata