Consip Spa ha aggiudicato ad IP, Eni e Kupit in via definitiva non efficace l'accordo quadro da 130.719.340,00 € avente ad oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le Pubbliche Amministrazioni (ed.2) (v. Staffetta 01/07) . ...

